Вдохновение и обворожительность женского тела позволит подчеркнуть притягивающее платье. Отдельным пунктом следует выделить итальянские вечерние платья – они подчеркнут шик, яркость и умопомрачительную красоту ее хозяйки, звезды бала или вечеринки. Нет никаких канонов относительно длины, фасона или цвета вечерних платьев. Они могут быть как длинные, так и короткими. Платья из Италии надевают в кафе, на праздник, так и на вечерний прием. Различают следущие фасоны вечерних платьев: русалка, романтика, вечерние платья бельевой, классика, винтажный, греческий, Чикаго, греческий, этно стиль и другие. Цвет следует выбирать исходя из особенностей фигуры и конкретного события: как правило превалирует синий, бежевый, красный, черный и зеленый. Так брюнеткам к лицу наряды ярких цветов, блондинкам нежные цвета – сиреневый или бирюзовый, восточным девушкам – леопардовые или тигровые расцветки. Примерка перед зеркалом – поможет выбрать лучший вариант для женщины.